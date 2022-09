Política Tocantins passa a ser 2º mais competitivo do Norte e para 18º em ranking nacional Pilares de segurança pública e infraestrutura tiveram aumento e contribuíram para melhora no Ranking de Competitividade dos Estados, mas Estado perdeu sustentabilidade ambiental, capital humano e educação

O Tocantins melhorou uma posição no Ranking de Competitividade dos Estados 2022 e passou a ocupar a 18ª posição entre os estados da federação. No levantamento anterior era a 19ª posição. O desempenho o elevou do 3º para o 2º entre os estados da região Norte, atrás apenas do Amazonas, na 16ª posição. O levantamento é do Centro de Liderança Pública (CLP), organização s...