Política Tocantins não gastou nenhum centavo em políticas públicas para ex-detentos em 2021, aponta estudo Pesquisa da plataforma Justa destaca o estado como o que mais gastou proporcionalmente com as polícias entre 8 estados analisados, com despesa de R$ 905 milhões em polícias e R$ 114 milhões no sistema penitenciário

Tocantins não gastou nenhum valor em políticas públicas para quem deixou o sistema prisional em 2021. O estudo foi divulgado no último sábado, 10, pela plataforma Justa, que analisa dados de financiamento e gestão da Justiça. O levantamento tem como fonte dados o Portal da Transparência e se baseou no orçamento do estado. Oito estados brasileiros foram analisados pela p...