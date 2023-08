O governo federal divulgou que em 2023, o Tocantins deve receber mais de R$ 58 bilhões de investimentos em infraestrutura, habitação, saúde, educação, cultura, esporte, assistência social e agropecuária do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo Pac).

Conforme divulgado, os recursos serão aplicados no Bolsa Família, na merenda escolar, no reforço ao Programa Mais Médicos, na retomada e ampliação do Brasil Sorridente, em repasses para a atenção primária à saúde e hospitais filantrópicos, além de transferências voltadas para a cultura e ao patrocínio de atletas nascidos no estado.

O governo federal deve retomar 97 obras, destas, 11 estão paralisadas e 86 inacabadas, de creches, pré-escolas, escolas e quadras poliesportivas escolares, distribuídas em 61 municípios.

Dentre os investimentos previstos constam a construção de quadra esportiva comunitária coberta no município de Piraquê, a implantação e modernização de infraestrutura esportiva em Marianópolis do Tocantins, a implantação de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer em Novo Acordo.

Além disso, será construída a ponte sobre Rio Araguaia em Xambioá, o Novo Hospital da Mulher e Maternidade em Araguatin e também haverá moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Confira os principais investimentos no estado:

PAC

O governo federal retornou com o programa para incentivar a geração de emprego e renda com grandes obras em diferentes áreas, com empreendimentos executados pelo governo federal e parcerias com o setor privado.

O PAC foi criado em 2007, no segundo mandato de Lula (PT), e mantido até o final da gestão de Dilma Rousseff, em 2016. Nas edições anteriores do programa, o governo gastou R$ 666,5 bilhões, em valores atualizados pela inflação até junho deste ano.