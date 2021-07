Política Tocantins deixa de enviar documentação obrigatória desde 2020 e aparece inadimplente no CAUC Duas pendências do executivo estadual são listadas pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 28

O Estado do Tocantins aparece inadimplente em suas obrigações fiscais no CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias). Consulta sobre a prévia fiscal do Tocantins, possível de ser feita por qualquer cidadão, na qual aparece a situação fiscal do Estado, mostra o Tocantins com duas pendências no CAUC. A inscrição de um órgão público nesse serviço i...