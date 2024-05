Política Tocantins apresenta crescimento no número de crianças alfabetizadas, diz governo Conforme divulgado, entre 2021 e 2023, o estado saiu de 14% para 44% no índice de crianças de até sete anos de idade alfabetizadas, com um crescimento percentual de cerca de 214%

Entre 2021 e 2023, o Tocantins registrou um crescimento de 44% na alfabetização de crianças de até sete anos de idade, com um aumento de cerca de 214% em comparação com 2021. Os dados foram apresentados nesta terça-feira (28), pelo governo federal, durante cerimônia de divulgação de resultados parciais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, realizado no Pal...