Política Tocantins alistou 25 mil novos eleitores com idade até 18 anos Segundo Justiça Eleitoral, de 38 mil novos títulos, 66% são de jovens até 18 anos, segmento que cresceu 36% em relação às últimas eleições

Balanço divulgado pela Justiça Eleitoral do Tocantins mostra que 25.266 novos títulos eleitorais confeccionados até o dia 4 de maio deste ano são de jovens abaixo de 18 anos. O dado mostra um crescimento de 36% nessa faixa etária em relação às últimas eleições e representa 66% do total dos 38.377 novos eleitores que solicitaram o título no Estado neste ano. Segundo o balanço, ...