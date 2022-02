Política TJTO nega terceiro pedido do governo estadual para liberar contratação de 6 mil jovens por R$ 107 mi Recurso tentava suspender liminar que proíbe governo de executar projeto “TO Mais Jovem”, mas acabou negado pelo desembargador Lamounier

O desembargador Eurípedes do Carmo Lamounier, do Tribunal de Justiça do Tocantins, negou o terceiro pedido do governo do Tocantins para destravar a contratação de 6 mil jovens para atuação nos órgãos estaduais. Na decisão tomada às 22h14 de domingo, 6, o desembargador rejeitou o terceiro recurso (agravo) impetrada pela Procuradoria-Geral do Estado contra uma ...