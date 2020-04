Política TJTO é notificado para afastar desembargador Ronaldo Eurípedes e vai convocar juiz substituto Desembargador está afastado de suas funções por um ano e não podem se comunicar com nenhum funcionário do Judiciário

Em nota, o Tribunal de Justiça do Tocantins disse que já está ciente e foi notificado na manhã desta terça-feira, 28, da decisão do relator da Operação Madset no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Og Fernandes, que afasta, por um ano, desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza de suas funções. O Tribunal com a determinação judicial já está sendo cumpri...