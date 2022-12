Política TJ vai construir novos gabinetes de desembargadores por R$ 23 milhões Presidente João Rigo homologou a construtora Conceno para a obra de 5,7 mil m² que será erguida ao lado sul do Palácio Rio Tocantins

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) publicou no Diário da Justiça desta quinta-feira, 8, a homologação da Concorrência nº 5/2022 para contratação da empresa Coceno Construtora Centro Norte Ltda. O objetivo é realizar a obra de ampliação da sede do Palácio da Justiça do Estado do Tocantins, localizado na Praça dos Girassóis, em Palmas. O local vai abrigar os novos g...