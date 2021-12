Política TJ institui investigação social sigilosa de candidatos a desembargador indicados pela OAB e MP Resolução busca aprimorar os mecanismos de escolha dos desembargadores com apuração de aspectos “moral e social” feita 90 dias antes da decisão da lista tríplice por comissão de segurança do TJTO

Com recentes casos de desembargadores oriundos da classe da advocacia e do Ministério Público aposentados compulsoriamente após serem envolvidos em casos de corrupção no Judiciário, com histórico de pelo menos 5 membros afastados durante investigações por venda de decisões judiciais, o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) decidiu instituir um mecanismo para se blindar d...