Política TJ diz que cumprirá liminar que suspende concurso dos cartórios e se esforçará para “bom andamento" Tribunal de Justiça republica decisão da conselheira Salise Sanchotone no Diário da Justiça e afirma que se esforçará para continuar concurso com aval do CNJ

O Tribunal de Justiça (TJTO) informou na tarde desta sexta-feira, 22, que cumprirá a decisão da conselheira Salise Sanchotone, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que suspende liminarmente o concurso para a escolha de titulares do cartórios realizado pelo tribunal, com seleção feita pelo Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (Ieses). Acompanhada da i...