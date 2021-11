Política TJ confirma perda de direitos políticos do deputado Fabion, mas o livra de devolver de R$ 400 mil Defesa nega ilegalidades na gestão do deputado na prefeitura de Tocantinópolis e vai recorrer aos tribunais superiores; advogado afirma que decisão não impacta na carreira política do parlamentar

Membros da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins, os desembargadores Eurípedes Lamounier e Adolfo Amaro Mendes confirmaram a decisão do relator juiz Jocy de Almeida e mantiveram, por unanimidade, a sentença de agosto de 2020, que cassa os direitos políticos do deputado estadual Fabion Gomes (PL) por seis anos, por improbidade administrativa. De acordo...