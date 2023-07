Política TJ comunica Ministério Público para iniciar escolha dos indicados para a vaga de Ronaldo Eurípedes Lista com seis nomes a ser elaborada passará por investigação de aspectos “morais e sociais” feita pelo Conselho de Magistratura antes da escolha do novo desembargador

Decisão da desembargadora presidente do Tribunal de Justiça (TJ) Etelvina Maria Sampaio Felipe às 16h33 desta terça-feira, confirma para o Ministério Público a vaga aberta pela aposentadoria compulsória do desembargador Ronaldo Eurípedes. O JTo havia adiantado o processo em matéria no dia 8 de junho. A decisão determina a expedição de ofício ao Ministério Público para que seja iniciado o procedimento de ...