Política Tiago Amastha passa em convenção e é candidato com críticas a privilégios e à familiocracia Convenção online homologou vereador como candidato a prefeito com nome do mentor, o ex-prefeito Amastha, e 29 candidatos ao legislativo

Os convencionais do PSB aprovaram na noite de terça-feira, 15, o nome de Tiago Amastha Andrino como candidato a prefeito de Palmas durante convenção transmitida pelo YouTube. A convenção aprovou também 29 nomes de candidatos a vereadores, mas não houve definição do nome do vice-prefeito. Ao lado do mentor, o ex-prefeito Carlos Amastha, Tiago Amastha Andrino...