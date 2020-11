Política Termina hoje prazo para propaganda eleitoral com amplificador de som Segundo o TSE, 38.284.410 eleitores estão aptos a votar no 2º turno

Termina neste sábado (28) o prazo para a propaganda eleitoral com amplificadores de som. Ao todo, 57 municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores têm disputa em segundo turno no próximo domingo (28). De acordo com a legislação eleitoral, alto-falantes ou amplificadores de som devem ser fixos e só são permitidos em campanha eleitoral até a véspera das votaçõ...