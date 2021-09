Política Tensão entre Poderes faz dobrar número de buscas por Bolsonaro no Google Perguntas mais buscadas foram: “O que Bolsonaro fez?”, “O que Bolsonaro quer?” e “O que Bolsonaro fez de bom?”

O aumento na tensão política causado pelas manifestações do 7 de setembro levou o presidente Jair Bolsonaro a ser a pessoa mais buscada do Google nas últimas 24 horas. Se compararmos os últimos sete dias com o período anterior, a procura mais que dobrou, ao registrar crescimento de 110%. Os dados da plataforma mostram que o crescimento na última semana é pa...