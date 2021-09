Política Temer, FHC e Sarney pregam pacificação e defesa da democracia em evento online Os três ex-presidentes abordaram a crise institucional, mas evitaram mencionar o nome do presidente Bolsonaro como uma das ameaças a democracia

O ex-presidente Michel Temer (MDB) defendeu, nesta quinta-feira (16), uma pacificação interna do país "porque assim a Constituição o determina". "Sem embargo termos crises e mais crises, basta que nós hajamos no sentido de pacificar o país, de fazer o relacionamento adequado entre os poderes, de dar ao povo esta visão pela paz interna do nosso país, sem embargo de div...