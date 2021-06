Política TCU afasta auditor e pede investigação da PF sobre documento com dados falsos citados por Bolsonaro Além disso, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques fica impedido de entrar no prédio do tribunal e usar os sistemas da corte

O TCU (Tribunal de Contas da União) irá pedir à Polícia Federal investigação sobre a inclusão de documento com informações distorcidas sobre a Covid dentro do sistema do órgão. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (9) pela presidente do órgão, Ana Arraes, que também determinou abertura de processo disciplinar e afastamento do auditor Alexandre Figueiredo Costa ...