Política TCE suspende contrato para reforma da Casa Branca e outros órgãos após desfalque de R$ 1,3 milhão Decisão do conselheiro Manoel Pires do Santos tem base na auditoria que constatou dano milionário nas obras contratadas por R$ 29 milhões; valor remanescente de R$ 13 milhões também está retido e não pode haver pagamento para a Prime Construções

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Manoel dos Pires Santos suspendeu cautelarmente a execução do contrato de nº. 006/2019, firmado entre a Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação e a empresa Prime Construções Ltda para serviços para manutenção e conservação de seis prédios públicos do Tocantins, incluindo a Casa Branca, a residência oficial d...