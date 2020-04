Relatoria da conselheira Doris de Miranda Coutinho, do Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu uma licitação aberta pela Prefeitura de Colinas do Tocantins após o controle externo do tribunal analisar um edital de licitação e identificar divergências e variações de preço do mesmo produto de até 5.741%. O município tem 15 dias para explicar o processo que tem valor total de R$ 11.279.091,63. A decisão passará pelo pleno do TCE.

A conselheira também determinou a suspensão de pagamentos do município para a empresa Cirúrgica Alstyn, de Aparecida de Goiânia. Segundo o TCE, antes da licitação, a prefeitura havia comprado, com dispensa, cerca de R$ 451,3 mil em insumos. Nessa compra, o álcool em gel (500 ml) que no Sistema de Registro de Preço (SRP) custa R$ 28,73 estava lista na compra no valor R$ 39,00, alta de 36%. Na mesma dispensa, a máscara respiratória alcançou diferença acima de R$ 21,00.

Segundo o TCE, a análise das compras feitas pelo governo estadual e dos municípios para o enfrentamento da pandemia tem sido feita em tempo real “para evitar sanções e não haver prejuízo para a administração pública e sociedade, garantindo o atendimento das necessidades dos cidadãos”. O Tribunal também mantém disponíveis em seu site diversos canais para sanar dúvidas de gestores e da sociedade sobre esses gastos.