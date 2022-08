Política TCE revoga decisão e autoriza Estado a continuar com o Projeto Jovem Trabalhador O Projeto Jovem Trabalhador objetiva a contratação de entidade privada sem fins lucrativos para recrutar, selecionar, formar e encaminhar 3.000 jovens com idade entre 16 e 21 anos

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) publicou no Boletim Oficial do órgão na sexta-feira, 5, a decisão na qual entende que a Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social (Setas) apresentou justificativas suficientes para dar continuidade ao Projeto Jovem Trabalhador. A decisão revogou a medida que suspendeu cautelarmente todos os atos decorrentes da dispen...