Política TCE propõe lei que estende aos membros benefícios aplicados ao Judiciário e Ministério Público Além de licenças específicas e gerais dos outros poderes incorporadas aos conselheiros, Tribunal também cria mais cargos na Procuradoria de Contas e nivela em 30% dos subsídios todas as indenizações por chefia

O Tribunal de Contas do Estado encaminhou na quinta-feira, 14, à Assembleia Legislativa o projeto de lei que estende aos membros do TCE e aos procuradores de contas, as regras das férias e licenças aplicadas aos membros da Magistratura e do Ministério Público do Tocantins. A proposta também acrescenta à estrutura do órgão os cargos de Subprocuradoria-Geral de Con...