Política TCE diz que mais de 27 mil cestas básicas deixaram de ser entregues O relatório do órgão também concluiu falta de transparência na montagem das cestas e que não houve exigência de garantia contratual

O relatório da inspeção do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em contratos de compras de cestas básicas realizadas pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) no ano de 2021 aponta que 27.236 cestas básicas não chegaram a mesa do tocantinense e representa o valor de R$2.192.313,00 em cestas não entregues. O valor total fiscalizado é de R$38.014.934,00 em rec...