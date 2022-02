Política TCE determina investigação sobre recolhimento da contribuição patronal na folha do Executivo Inspeção quer apurar se houve pagamento líquido da folha, em 2016, sem a contribuição previdenciária ao Igeprev

Aprovada no início do mês, uma resolução do Tribunal de Contas do Estado (TCE) determina uma inspeção geral em todas as unidades gestores estaduais para checar como ocorreram os empenhos, liquidações e pagamentos das folhas de pagamento entre janeiro a abril de 2016. O pedido partiu do conselheiro José Wagner Praxedes, ainda em 2020. A inspeção vai esclarecer as raz...