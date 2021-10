Política TCE defende que inclusão de inativos e progressões elevaram custo com pessoal Entre setembro de 2020 e agosto deste ano, a despesa líquida com pessoal subiu 29,1% no Tribunal de Contas

Com alta de 29,1% nas despesas com pessoal nos últimos 12 meses, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) aponta três justificativas para o aumento proporcional na despesa líquida, entre setembro do ano passado e agosto deste ano, como mostrou o JTO. Em setembro de 2020 a despesa líquida era de R$ 6.345.471,96 e, em agosto, o valor pago alcançou R$ 8.190.225,57, uma alta percentual de 29,1%. Em valores...