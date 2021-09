Política TCE cobra devolução de R$ 1,2 milhão do ex-secretário Brito Miranda por obra não executada no sul Decisão também cobra R$ 332,8 mil do ex-subsecretário Sérgio Leão por serviços não executados na reforma do posto fiscal de Talismã

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) decidiu cobrar do ex-secretário estadual da Infraestrutura, José Edmar Brito Miranda, um débito de R$ 1.2 milhão, e do ex-subsecretário da pasta Sérgio Leão, R$ 332,8 mil imputados como dano aos cofres públicos na obra de reforma e ampliação do posto fiscal de Talismã, divisa com o Estado de Goiás, iniciado em 2008. O TCE também a...