Política TCE baixa normativa com regras para fiscalizar desestatização de bens do Estado e municípios Regra obriga concessões em andamento, como a dos parques estaduais, serem submetidas à análise do tribunal 60 dias antes da publicação dos editais de licitação de escolha das empresas

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) baixou nesta quinta-feira, 23, a Instrução Normativa de nº 4/2021 que atribui ao tribunal a competência para acompanhar, fiscalizar e avaliar os processos de desestatização realizados pelas administrações do Estado e dos municípios. A nora fixa o prazo de 90 dias antes da publicação do edital para os responsáveis protocolarem as i...