TCE aprova criação de cargos de analistas e auditores com reajuste de 29% nos vencimentos

Atualizada dia 3.12. às 16h13 Proposta do Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovada na quinta-feira, 2, e protocolada nesta sexta-feira, 3, na Assembleia Legislativa, muda a estrutura de cargos comissionados e efetivos, com a criação de cargos de Analista Técnico e de Auditor de Controle Externo, a partir da extinção dos cargos vagos de Técnico de Controle E...