Política Taxação de compras internacionais de até US$ 50 é aprovada pelo Senado Segundo a Agência Brasil, emenda foi incluída em projeto que instituiu o Programa Mover

Nesta quarta-feira (4), o plenário do Senado aprovou o projeto de lei 914/24, que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover). Segundo a Agência Brasil, o texto traz incentivos financeiros e redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de veículos com menor emissão de gases do efe...