A Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (Caeng) do Tribunal de Contas (TCE) apontou na segunda-feira, 1º de maio, uma série de possíveis inconsistências na dispensa de licitação feita pela Prefeitura de Palmas, em fevereiro deste ano, para a contratação da empresa Villa Rica, para os serviços de transporte escolar dos alunos da zona rural do ensino infantil e fundamental. O valor é de quase R$ 20 milhões.

O JTo noticiou esta contratação em primeira mão no início de fevereiro.

Para os técnicos, há uma diferença de quilometragem e consequentemente de valor entre o que seria licitado e o que foi contratado por dispensa. Segundo a Caeng, os itens totais do transporte escolar representam o valor total de R$110.852,14, mensais, mas o valor não corresponde ao lançado no contrato de R$19.953.385,20 milhões “porque há uma grande diferença na quantidade de quilômetros” entre o previsto no edital e o contrato do serviço.

Os técnicos avaliaram que a Prefeitura de Palmas suspendeu uma licitação com exigências complexas na qual não houve nenhuma empresa interessada, mas suprimiu todas as “características importantes e complexas exigidas na licitação suspensa” que alteram “consideravelmente os preços, mas surpreendentemente os preços unitários foram mantidos”.

Entre os itens exigidos estavam o sistema de bilhetagem eletrônica GPS embarcada, com roletas eletrônicas e validadores eletrônicos de leitura biométrica facial; câmeras de vídeo, internas e externas; disponibilização de condutor habilitado e monitor, para atender os alunos, e servidores devidamente autorizados pela Secretaria da Educação.

Na avaliação do TCE, o fracasso da licitação pode ter sido estas exigências das especificações, consideradas "excessivas". Segundo a análise, as exigências são "restritivas ao caráter competitivo da licitação". Segundo o corpo técnico, na dispensa de Licitação as exigências foram suprimidas, mas o preço pago é o mesmo de um sistema com essas exigências.

“Não houve proporcionalidade de exigências nos dois processos”, concluíram os técnicos, que apontaram ainda descumprimento das regras do Ministério da Educação(MEC) especifica para o transporte escolar em todo o pais.

O TCE também aponta que o capital da empresa e R$100 o que descumpre exigências da Lei de Licitação para um contrato de R$19.953.385,20.

“A empresa somente poderia ser contratada para um valor máximo de R$1.000.000,00 (Um milhão de reais), mas o contrato executado é 1.995,33% a maior”, conclui a Caeng.

O TCE também aponta que a demonstração de resultado do exercício de 1º de abril a 30 de junho de 2021, uma exigência contratual, está em nome de um CNPJ diferente da empresa contratada, a Expresso Vila Rica. O órgão afirma ainda que o documento se refere a um período ultrapassado (ano de 2021).

Outra inconsistência apontada pelo órgão é a empresa ter fornecido para ela mesma dois atestados de capacidade técnica. “O que é irregular”, afirmam os técnicos.

Ao final da análise, a coordenadoria sugere a “suspensão cautelar” do contrato com a empresa Villa Rica, “já que as inconsistências a princípio são muitas e graves”.

A análise do corpo técnico pode ser lida neste link e está com o relator, o conselheiro Severiano Jose Costandrade de Aguiar, para deliberações.

O JTO procurou a prefeitura. Se houver manifestação, o texto será atualizado.