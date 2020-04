O juiz da 1ª Vara da Fazenda de Palmas, Roniclay Alves de Morais, negou, na sexta-feira, 17, o pedido liminar para suspender o decreto nº 6.083, baixado pelo governador Mauro Carlesse (DEM) no dia 13 de abril recomendando aos prefeitos a adoção de normas para liberar comércio e serviços não essenciais e efetivar o isolamento seletivo. O pedido havia sido feito no dia anterior na ação popular proposta pelos advogados Lucas Lima de Castro Ferreira, 30, e Guilherme César de Melo, 32. Com a decisão, a ação popular seguirá o trâmite normal.

Para os advogados uma das ilegalidades do decreto é a inexistência de motivos técnicos que embasem a medida o que configura, segundo a ação, um “ato juridicamente inadequado ao resultado pretendido”. Eles também afirmam que o decreto tem “extremo potencial de lesividade futura ao erário” porque colocaria em risco todo o sistema de saúde do Tocantins e afeta a “moralidade administrativa”.

Ao decidir, o juiz afirma não haver requisitos para conceder a suspensão provisória do decreto. Roniclay Morais entende não ser possível concluir informação inconsistente no decreto de Carlesse porque o texto menciona os boletins epidemiológicos 7 e 8 do Ministério da Saúde como base para as recomendações aos prefeitos.

O juiz também se baseia na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em Ação Direta de Inconstitucionalidade (6341), na quarta, 15. Os ministros decidiram que as medidas adotadas pelo Governo Federal para o enfrentamento do coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.

"Assim é que cada Município possui autonomia para as providências normativas e administrativas, dentro dos limites constitucionais, inclusive na condução da pandemia", afirma o juiz ao negar o pedido e mandar intimar o Ministério Público e os autores.