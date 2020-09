Política Supremo pauta julgamento da ação contra lei do Tocantins que cria cadastro de usuários de drogas Agendamento virtual da Ação Direta de Inconstitucionalidade do procurador-geral da República, Augusto Aras, pauta julgamento para o dia 2 de outubro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin pautou para julgamento no dia 2 de outubro a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, contra a Lei tocantinense nº 3.528/2019, que cria o Cadastro Estadual de Usuários e Dependentes de Drogas. Na medida cautelar que d...