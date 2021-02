Política Supremo deve relaxar prisão de deputado e determinar uso de tornozeleira Daniel Silveira pode passar alguns dias atrás das grades antes de ser solto

O STF (Supremo Tribunal Federa) deve relaxar a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). A ideia, de acordo com ministros ouvidos pela coluna, é que ele passe pelo menos o fim de semana na prisão, mas depois seja solto. O parlamentar, no entanto, deve ser submetido a medidas cautelares, como por exemplo usar tornozeleira e ser impedid...