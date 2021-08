Política Supremo derruba decisão do TJTO que permitia cobrança de custas processuais do governo do Estado Liminar do ministro Edson Fachin suspende cobrança de custas, estimadas em R$ 180 mil por ano, até julgamento final de uma reclamação do Executivo Estadual contra a presidência do tribunal

O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin suspendeu liminarmente uma decisão do TJTO (Tribunal de Justiça do Tocantins) em uma ação de inconstitucionalidade na qual o tribunal derrubou o trecho de uma lei estadual de 2017 que isentava o governo estadual de custas processuais. Como o tribunal havia negado todos os recursos e manteve a decisão judici...