Política Suposta fraude em contrato milionário de marmitas revelada por ex-secretário anula sentença Reviravolta no Tribunal de Justiça teve como base confissão do ex-secretário Heber Fidelis de suposta fraude no contrato de R$ 25 milhões com a Bom Paladar. Processo agora para a primeira instância para novo julgamento

O depoimento do ex-secretário de Cidadania e Justiça Heber Fidelis, dado ao delegado da Polícia Federal Duilio Mocelin Cardoso, no dia 23 de novembro de 2021, no qual confessa a suposta interferência do ex-secretário Claudinei Quaresemin, sobrinho do ex-governador Carlesse (Agir) na licitação que contratou por R$ 25,4 milhões a Bom Paladar para fornecer marmitas nos p...