Política Suplente responde a Flávio Bolsonaro no Twitter: ‘Melhor não pagar de gostosão’ Paulo Marinho disse saber o que o senador fez "no verão de 2018"

O empresário e suplente do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Paulo Marinho, trocou farpas com o congressista nesta quinta-feira (2) nas redes sociais. O filho mais velho do presidente da República disse que Marinho faz “fofoca” em referência à acusação de que Flávio foi informado antecipadamente da operação Furna da Onça. A força-tarefa revelo...