Política STJ mantém condenação de vereador e ex-presidente da Câmara de Tocantínia por falha no portal Decisão do ministro Og Fernandes confirma entendimento do TJTO de que ao se omitir na publicação do portal de transparência da Câmara de Tocantínia, Cimar (SD) cometeu ato de improbidade quando era presidente da Casa; atualmente ele é vice

O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou em decisão publicada nesta quarta-feira, um recurso especial do vereador Valcimar Carvalho dos Santos, o Cimar (SD) e manteve condenação imposta ao político pelo Tribunal de Justiça (TJ) por irregularidades no Portal da Transparência do Legislativo quando ele era presidente da Câmara. O Ministério ...