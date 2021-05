Política STJ mantém condenação de ex-prefeito de Araguatins por desconto da previdência não repassado ao INSS Francisco Rocha Miranda tentou anular condenação por improbidade decorrente do desconto de R$ 294 mil do salário sem repasse à União quando era prefeito entre 2005 e 2012

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Gurgel de Faria negou um recurso especial do ex-prefeito de Araguatins Rocha Miranda (PTB) e manteve a condenação por improbidade administrativa imposta ao ex-gestor pela Justiça do Tocantins. A decisão é de quarta-feira, 19. A ação acusa o ex-prefeito de descontar a previdência dos salários dos servidores públicos do mun...