Política STJ determina que Crivella cumpra prisão domiciliar Prefeito do Rio de Janeiro havia sido preso preventivamente na manhã desta terça-feira (22)

O presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro Humberto Martins, revogou a prisão preventiva de Marcelo Crivella (Republicanos) e determinou a prisão domiciliar do político com uso de tornozeleira eletrônica. Crivella foi afastado do comando da Prefeitura do Rio de Janeiro e preso preventivamente na manhã desta terça-feira (22), em operação da Políci...