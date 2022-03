Política STJ confirma prazo até abril para Ministério Público oferecer denúncia da "Operação Nosotros" Ministro Ribeiro Dantas negou trancamento do inquérito sobre supostos crimes cometidos na gestão de Carlos Amastha, relatado desde 2017, porque há prazo dado pelo TJTO até abril para a denúncia

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Ribeiro Dantas Relator negou o trancamento do inquérito da “Operação Nosotros” realizada pela Polícia Federal e há mais de quatro anos está na Justiça Estadual do Tocantins, à espera de denúncia do Ministério Público do Tocantins desde maio de 2018. Deflagrada em 2016, a investigação teve conclusão em nov...