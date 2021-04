Política STF nega pedido do governo e valida decisão judicial que o obriga a reformar postos fiscais Governo do Tocantins recorreu contra sentença que o obrigava a reformar postos fiscais alegando que Judiciário não pode obrigar Executivo a tocar obras, mas STF reconheceu a validade da determinação ao Executivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou um recurso extraordinário do governo do Tocantins e manteve uma decisão, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Palmas, que obrigou o Executivo estadual a fazer as obras de reforma dos postos fiscais de Aguiarnópolis e Talismã, no prazo de seis meses. A decisão que causou a controvérsia judicial é de 2016, em ação do Ministério Público E...