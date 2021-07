Política STF nega acesso aos resultados das buscas feitas pela PF a alvo da operação sobre obra do TCE-TO Defesa de ex-servidor do tribunal, um dos alvos do inquérito, reclamou que STJ não teria autorizado acesso ao material apreendido nas buscas de março, mas a ministra Rosa Weber não autorizou acesso a processos conexos

Um dos alvos da Operação Esopo 267, deflagrada pela Polícia Federal em março deste ano cumpre 13 mandados de busca e apreensão no Tribunal de Contas do Estado (TCE) e de empresas que construíram o anexo do tribunal teve negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) o pedido de acesso ao resultado das buscas e operações da PF sobre o caso. Em março, o ministro Og Fer...