Política STF irá resguardar democracia “qualquer que seja o preço político”, diz Fux Ministro discursou na abertura da sessão plenária ao apresentar balanço de um ano na presidência da Corte

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, afirmou nesta quarta-feira (22) que o tribunal seguirá em sua função de resguardar o regime democrático “qualquer que seja o preço político” a pagar. O magistrado discursou no início da sessão plenária ao apresentar um balanço de seu primeiro ano na presidência do Supremo. Fux citou a cris...