Política STF forma maioria para validar obrigação de passaporte da vacina Brasileiros podem apresentar teste negativo e fazer quarentena; Fachin, Cármen Lúcia, Moraes, Weber e Fux votaram para referendar decisão de Barroso

O STF formou maioria nesta 4ª feira (15.dez.2021) para validar a decisão do ministro Roberto Barroso, que mandou o governo federal exigir o comprovante de vacinação de viajantes que desembarcam no Brasil. Brasileiros e estrangeiros residentes no país podem entrar apresentando um teste negativo de covid-19 e se submeter a quarentena de 5 dias. O julgam...