STF forma maioria para tornar réus ex-integrantes da cúpula da PM-DF por 8/1

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para tornar réus sete ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal acusados de omissão nos ataques golpistas de 8 de janeiro do ano passado. Eles foram denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República), e o processo é analisado por meio do plenário virtual da corte, em sessão...