Política STF e Congresso adotam cautela com Mendonça, e Planalto aposta em diálogo A expectativa em torno da postura de Mendonça é maior não apenas por ser um novo integrante do Supremo, mas pelo fato de ele poder representar o voto de desempate em matérias importantes

Nas horas que sucederam a sabatina de André Mendonça no Senado, integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Congresso comemoraram os gestos de ponderação do ex-ministro da Justiça, mas adotaram cautela a respeito da atuação que ele terá quando sentar na cadeira da principal corte do país. A expectativa em torno da postura de Mendonça é maior nos mundos políti...