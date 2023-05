O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a Lei Estadual de número 3.960, de 30 de junho de 2022, que autoriza o porte de armas aos vigilantes de empresas de segurança privada no Estado do Tocantins. O JTO mostrou em matéria, que no dia 11 de julho de 2022, os palmenses Caio Rubem da Silva Patury, Célio Henrique Magalhães Rocha, Edy César dos Passos Júnior, Jander Araújo Rodrigues e Jorgam de Oliveira Soares representaram à Procuradoria-Geral da República, em Brasília, para que o órgão entrasse com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a lei tocantinense.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) encampou o pedido dos autores e ajuizou a ADI em outubro do ano passado, agora decidida de forma unânime.

A lei teve origem em um projeto do deputado estadual Olyntho Neto (Republicanos), apresentado em maio . Na versão original propunha apenas o reconhecimento do risco da atividade de vigilância privada no Estado. Ao ser aprovada, a lei também legislou sobre o porte de arma para a categoria.

“Isso porque, os artigos 21, [inciso] VI, e 22, [inciso] I e [inciso] XXI, da Constituição Federal preveem a competência material da União para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico e para legislar, de forma privativa, sobre a temática respectiva, evidenciando, portanto, a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual n. 3.960/2022”, afirmaram os autores.

Segundo divulgou o Supremo, o relator, ministro Luís Roberto Barroso, aceitou o argumento da PGR de que a lei estadual invadiu a competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico e legislar, privativamente, sobre essa matéria.

Conforme a decisão, o Estatuto do Desarmamento nome popular da Lei 10.826, de 2003, entre outros pontos, trata do registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. A norma prevê ainda, em seu artigo 10, que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal.