Política STF define que pedido inicial de pensão alimentícia pode ser feito sem advogado OAB questionava ponto da lei que permite a presença opcional de um representante legal na hora da solicitação

O STF (Supremo Tribunal Federal) definiu que os pedidos de pensão alimentícia poderão continuar sendo feitos pela pessoa diretamente ao juiz sem a presença de advogados. Atualmente, a lei que dispõe sobre as questões alimentícias e estabelece as normas para os casos de pagamento de pensão neste âmbito já diz ser opcional a presença de um advogado na hora do pedido...