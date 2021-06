Política STF decide se o repórter é culpado ao perder a visão por bala de borracha Em 18 de maio de 2000, Alex Silveira fazia cobertura, para o jornal Agora, de uma manifestação pública de servidores públicos, na Avenida Paulista, em São Paulo

