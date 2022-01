Política STF dá 5 dias para Saúde explicar nota a favor de 'kit covid' Documento da pasta rejeita eficácia e segurança das vacinas contra a covid, mas atribui essas características à hidroxicloroquina

O Ministério da Saúde e o secretário Helio Angotti Neto terão 5 dias para esclarecer a nota técnica a favor do chamado “kit covid” e contra vacinas. A decisão foi tomada pela ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber nesta 4ª feira (26.jan.2022). Angotti comanda a área de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do ministério. Na sem...